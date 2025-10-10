İsrail’den Alıkonulan 18 Türk Vatandaşı Yurda Dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşının özel uçakla yurda dönmek üzere yola çıktığını açıkladı. Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivisti de tahliye ediyoruz” dedi.

İSRAİL TARAFINDAN ALIKONULAN VATANDAŞLAR

Bu özel seferin, alıkonulan Türk vatandaşlarıyla birlikte farklı ülkelerden gelen aktivistlerin tahliyesini de içerdiğine dikkat çeken Keçeli, uluslararası düzeydeki bu operasyonun önemini vurguladı.

DÜZENLENEN ÖZEL UÇAK SEFERİ

İlgili süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirten Keçeli, vatandaşların en kısa sürede güvenli bir şekilde yurtta olacaklarını ifade etti.