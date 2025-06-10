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İsrail’den Füze Engellendi, Sirenler Çaldı

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ HUSİLERİN FüZE SALDIRILARINI ENGELLEDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Israel’e fırlatılan bir füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu olay sırasında, İsrail’in çeşitli noktalarında siren sesleri duyulmaya başladı. Yemen’deki Husiler, İsrail’e yönelik füze saldırılarına devam ediyor.

YÜZDEN FAZLA NOKTADA SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan füzenin engellendiğini bildirdi. Füze yüzünden, ülke genelinde 100’den fazla bölgede siren sesleri yükseldi ve binlerce İsrailli sığınaklara akın etti. Ayrıca, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik nedenleriyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılar, Husilerin tepkisine neden oldu. Husi güçleri, İsrail’e ve Kızıldeniz’deki İsrail gemilerine, İran’ın desteğiyle, füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

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