İsrail’den Gazze’de Zorunlu Göçe Emir

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE YENİDEN SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail ordusu, ateşkesi sona erdirip saldırılarını yeniden başlatmasıyla birlikte Gazze’deki 15 aylık saldırılarında kullandığı yöntemleri içeren haritayı yeniden yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada Gazze’nin farklı bölümlerinin nasıl bloklara ayrıldığını gösterdi.

FİLİSTİNLİLERİ ZORLA GÖÇE ZORLAYAN EMİRLER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus’taki Absan mahallelerine “şiddetli saldırılar düzenleyeceğini” duyurdu. Filistinlilere zorla göç etmeleri talimatını veren İsrail, güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere ise Gazze kentinin batısında “güvenli bölge” olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri emrini verdi. Bu durumda Filistinlilerin “bu bölgelerde kalmasının hayatlarını tehlikeye atacağı” tehdidinde bulunuldu. Daha önce, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve 19 Ocak 2025’te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırılar sırasında, Filistinlilerin Gazze içinde göç etmeleri için haritalar yayınlanmıştı.

BM’nin paylaştığı verilere göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze’deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90’ı en az bir kez yerinden olmuştu. Kadın, çocuk, ve yaşlı Filistinlilerin, ellerindeki birkaç parça eşya ile kuşatma ve işgal altında olan Gazze Şeridi’nde bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalmaları, 21. yüzyılın ilk çeyreğine damga vuran görüntüler olarak tarihe geçti. Ayrıca, İsrail ordusu “güvenli bölge” olarak tanımladığı alanlara da saldırı yapmakta bir sakınca görmedi. BM yetkilileri, İsrail’in 15 ay süren saldırıları boyunca “Gazze’de güvenli yer yok” ifadesini sıkça tekrar etti.

ATEŞKES SONRASI YENİ SALDIRILAR

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah Gazze Şeridi’ne yeniden ağır saldırılar başlattı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği 5 saatlik saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısı 322’yi aştı ve çok sayıda kişi de yaralandı.