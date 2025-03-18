İsrail’den Gazze’ye Yönelik Saldırılar Başladı

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRILAR

Ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden saldırılara başlayan İsrail, Hamas’ın esirleri serbest bırakmaması durumunda “cehennemin kapılarının açılacağını” belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrailli esirleri bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını vurguladı. Katz, “Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak.” şeklinde ifadeler kullandı. Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri konusunda uyarıda bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar baskınlarına devam edeceklerini kaydetti.

CAN KAYBILARI ARTIYOR

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 190’dan fazla Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındıkları okullar ve sivillerin evlerini hedef alarak yoğun bir bombardıman gerçekleştirdiği bildirildi. Ayrıca, İsrail ordusunun siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze’ye büyük ölçekli saldırıların yeniden başlatıldığını duyurduğu aktarıldı. İsrail Başbakanlık ofisinden gelen bilgiler, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın direktifleriyle başladığını ifade etti. Ateşkesi ihlal eden İsrail’in Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” operasyon gerçekleştireceği bildirildi.