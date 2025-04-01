İsrail’den Lübnan’a Saldırı: 3 Ölü

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu Lübnan’daki saldırılarına devam ediyor. Son olarak, başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in desteğiyle gerçekleştirilen hava saldırısında, Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin bulunduğu binanın hedef alındığını duyurdu.

İDDİALAR VE TEHDİTLER

IDF’nin açıklamasında, vurulan kişinin Hamas militanlarına talimat verdiği ve İsrailli sivillere yönelik büyük bir saldırının planlama sürecinde yardım sağladığı iddia ediliyor. Bu kişinin “doğrudan ve acil bir tehdit” oluşturduğuna dikkat çekilirken, İsrail ordusu ve Şin-Bet’in “vatandaşlarını korumak adına her türlü tehdidi bertaraf etmek için operasyonlarına devam edeceği” vurgulandı.

LÜBNAN’DAKİ KAYIPLAR

Lüban Sağlık Bakanlığı, gerçekleşen saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırının yoğun yerleşim alanında meydana gelmesi büyük bir panik yarattı ve yaşanan korku dolu anlar bölgedeki siviller tarafından kaydedildi.