İsrail’den Provokatif Açıklamalar Geldi

İSRAİL’İN AŞIRI SAĞCI BAKANINDAN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Doğu Kudüs’teki 1967 işgalini kutlayan provokatif bayrak yürüyüşüne katıldı. Ağlama Duvarı’nda bir araya gelen aşırı sağcı İsraillilere seslenen Smotrich, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırıları övdü. “Gazze’yi işgal edeceğiz” diyen Smotrich, “İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail’in topraklarını geri alacağız” sözleriyle dikkat çekti.

GAZZE’YE YENİ YERLEŞİMLER KURMAK İSTİYORLAR

Smotrich, Gazze’yi işgal edeceklerini ve Filistinlilerin arazilerini gasbederek yeni yerleşimler kurmayı planladıklarını belirtti. Daha önce de Gazze Şeridi’ni tamamen kalıcı bir şekilde işgal edeceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaları, bölgedeki gerginliği artıran bir etki yaratıyor.