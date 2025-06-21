İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor

TRUMP’IN İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI ÜZERİNE YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik bir çözüm bulma çabası olsa da, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurması için çağrıda bulunmanın zor olduğunu belirtti. Trump, New Jersey’de bir bağış toplama etkinliği sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in bugüne kadar elde ettiği askeri başarıları göz önünde bulundurulduğunda, “İsrail’den savaşı sonlandırmasını istemek çok zor bir talep” olduğunu ifade etti.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEMEK ZOR

Trump, “Birisi kazanıyorsa şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran’la görüştük ve ne olacağını göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor.” dedi.

İRAN’LA DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Avrupa’nın İran ile diplomatik ilişki kurma çabalarının, çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmadığını belirten Trump, “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. İran ile bir süredir konuşuyoruz. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak.” şeklinde konuştu.

Trump, ABD’nin İran’a müdahale etme kararının “maksimum” süresinin iki hafta olduğunu belirterek, “Onlara bir süre veriyorum. Bu sürenin ne kadar olduğunu göreceğiz. İki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim.” dedi. Ayrıca, İsrail’in İran’ın tüm nükleer tesislerini tek başına ortadan kaldırma kapasitesine inanmadığını da dile getirerek, “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, ancak çok derine inemezler. Bu kapasiteye sahip değiller. Ve ne olacağını göreceğiz. Belki de gerekli olmayacak.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİ DESTEKLİYORUM

Trump, “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Ben Irak savaşını da istemedim, ‘Gitmeyin’ dedim. Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem. Bu kararları ne zaman vereceğim belli olmaz, koşullara göre karar vereceğim. İsrail savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az iyi. Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmalarının hayata geçmesi benim için daha önemli. İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken neden nükleer peşinde koşar, anlamıyorum.” şeklinde konuştu.