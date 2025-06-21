İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor

TRUMP’IN İSRAİL’İN SINIRLARINI ZORLAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaların sona ermesi için diplomatik yollar aransa da, İsrail’den İran’a yönelik hava saldırılarını durdurmasını istemenin oldukça zor bir talep olduğunu belirtti. New Jersey’deki golf sahasında gerçekleşen bağış toplama etkinliğinde gazetecilere konuşan Trump, İsrail’in bugüne kadar kazandığı askeri başarılar doğrultusunda, bu talebin yerine getirilmesinin güç olduğunu vurguladı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN SEYRİ

“Birisi kazanıyorsa şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran’la görüştük ve ne olacağını göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor.” diyen Trump, Avrupa’nın İran’la olan diplomatik ilişki kurma çabalarının, çatışmanın sonlandırılması açısından faydalı olmayacağını ifade etti. “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. İran ile bir süredir konuşuyoruz. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak.” şeklinde ekledi.

Trump, ABD’nin İran’a müdahale etme kararının alınabileceği en uzun sürenin iki hafta olduğunu belirtti. “Onlara bir süre veriyorum. Bu sürenin ne kadar olduğunu göreceğiz. İki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim.” ifadeleriyle, bu süre zarfında nasıl bir adım atılacağına dair bir öngörüde bulundu. Trump, aynı zamanda İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini tek başına ortadan kaldırma kapasitesine sahip olmadığına da değindi. “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, ancak çok derine inemezler. Bu kapasiteye sahip değiller. Ve ne olacağını göreceğiz. Belki de gerekli olmayacak.” dedi.

Ateşkes VE İBRAHİM ANLAŞMALARI

Trump, İran’ın nükleer silaha ulaşmasının kısa bir zaman diliminde gerçekleşebileceğine dikkat çekti. “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Ben Irak savaşını da istemedim, ‘Gitmeyin’ dedim. Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem. Bu kararları ne zaman vereceğim belli olmaz, koşullara göre karar vereceğim.” diyerek durumu değerlendirirken, İsrail’in savaşta başarılı olduğunu, İran’ın ise daha az Yararlı olduğunu belirtti. “Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmaları’nın hayata geçmesi benim için daha önemli. İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken niye nükleer peşinde koşar, anlamıyorum.” ifadelerini kullandı.