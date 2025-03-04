İsrail’den Suriye’deki Hedeflere Hava Saldırısı

İSRAİL ORDUSUNDAN HAVA SALDIRISI AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, Suriye’de eski rejime ait silahların bulunduğu bir askeri bölgeye yönelik hava saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylece İsrail, Suriye’yi bir kez daha hedef aldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR VERİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lazkiye iline bağlı Kardaha ilçesinde eski Suriye rejimine ait silahların depolandığı askeri bir bölgeye hava saldırısının icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Son gelişmeler nedeniyle bölgedeki askeri altyapının vurulmasına karar verildi” denildi. Ayrıca, “IDF bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ederek İsrail’in güvenliği için gerekli adımları atacaktır” ifadeleri yer aldı.

– TEL AVİV