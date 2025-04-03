İsrail’den Suriye’ye Hava Saldırısı Uyarısı

SURİYE’YE YÖNELİK İDDİALAR VE SÜREKLİ SALDIRILAR

İsrail Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği açıklamalara göre, Bakan Yisrael Katz, Suriye’ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının “geleceğe dair bir uyarı” olarak değerlendirildiğini belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı “ağır bedel ödetmekle” tehdit eden Katz, “Suriye lideri Culani’yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail’e düşman güçlerin Suriye’ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz.” şeklinde konuştu. Katz’ın bu tehdidi, Türkiye’nin Suriye’de üs kuracağına dair iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.

ULUSLARARASI HUKUK VE HAVA SALDIRILARI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırılara devam edeceklerini vurguladı. Hava saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Katz, İsrail savaş uçaklarının Hama ve Humus’taki askeri hava üslerine düzenlediği saldırıların “geleceğe dair bir uyarı” niteliğinde olduğunu ifade etti. Katz, İsrail’in uluslararası hukuka uygun olarak Suriye toprakları üzerindeki Golan Tepeleri’nde duracaklarını, özellikle 8 Aralık sonrası işgal altındaki bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.

ÇATIŞMALAR VE SİVİLLERİN KAYBI

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera iline bağlı Tesil bölgesindeki çatışmalar üzerine havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu. Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını belirtirken, bu çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı kaydedildi. Ancak, Suriye basını, İsrail güçlerinin Dera’nın batısındaki El Cebiliye Barajı çevresine saldırması sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, birçok sivilin de yaralandığını bildirdi.

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELER VE GELECEK TALEPLERİ

İsrail, Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14’ten fazla hava saldırısı düzenlemiş, Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam’daki askeri altyapıya da saldırılar gerçekleştirmiştir. 1967’den beri işgal altında tutulan Golan Tepeleri’nde, buraya bitişik tampon bölge de 8 Aralık’ta işgal edilmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin ötesine taşımış ve başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına kadar yaklaşmıştı. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Suriye’nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı ve Suriye’nin egemenliğine aykırı olarak bu bölgenin silahsızlandırılması gerektiği mesajını vermiştir.