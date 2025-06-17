İsrail’den Yatlarla Kaçış Başladı

GÜNEY KIBRIS’A AKIN EDEN İSRAİLLİLER

Yaşanan çatışmalar sebebiyle İsrail’i yatlarıyla terk eden birçok kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kontrolü altındaki bölgelere yöneldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yayın yapan Alfa TV’nin aktardığı habere göre, İsrail ile İran arasındaki gerginliklerden dolayı, ülkelerini yatlarla terk eden İsrailliler, Limasol ve Aya Napa gibi Rum kesimindeki marinalara yoğun şekilde akın etti. Marinalara gelen yat trafiğine vurgu yapan haberde, ilgili kurumların bu durum karşısında hazırlıklı olduğu ve tüm limanlarda denetimlerin artırıldığı belirtildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN CEVABI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst düzey komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, toplam sivil can kaybının 224 olarak açıklandığı aktarıldı. İran ordusunun İsrail’e yaptığı balistik füze saldırısında ise 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500’den fazla kişinin yaralandığı bilgisi verildi.