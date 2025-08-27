Haberler

İsrail’den Yemen Füzesine Yanıt Geldi

İSRAİL’DEN FÜZE TEHLİKESİ AÇIKLAMASI

Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail’in farklı bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılara karşı Yemen’den bir misilleme gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden gelen açıklamada, Yemen’den atılan bir füzeyle birlikte Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria dahil birçok şehirde alarm durumu yaşandığı kaydedildi.

FÜZE HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE ENGELLENDİ

Açıklamada, atılan füzenin İsrail’in hava savunma sistemi tarafından başarıyla engellendiği duyuruldu. İlk bilgilere göre bu saldırı sonrasında herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi. Saldırıyı henüz resmi olarak üstlenen kimse bulunmuyor ancak bu olayın Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Mardin’de Tır Ve Halk Otobüsü Çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir halk otobüsü ile tır çarpıştı; kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Bursa’da Kamyon Yangını Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de bir kamyonun park halindeyken alev alması, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor.

