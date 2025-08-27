İsrail’den Yemen Füzesine Yanıt Geldi

İSRAİL’DEN FÜZE TEHLİKESİ AÇIKLAMASI

Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail’in farklı bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılara karşı Yemen’den bir misilleme gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden gelen açıklamada, Yemen’den atılan bir füzeyle birlikte Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria dahil birçok şehirde alarm durumu yaşandığı kaydedildi.

FÜZE HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE ENGELLENDİ

Açıklamada, atılan füzenin İsrail’in hava savunma sistemi tarafından başarıyla engellendiği duyuruldu. İlk bilgilere göre bu saldırı sonrasında herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi. Saldırıyı henüz resmi olarak üstlenen kimse bulunmuyor ancak bu olayın Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.