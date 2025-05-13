İsrail Dışişleri Bakanı, Uluslararası Destek İstedi

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI JAPONYA ZİYARETİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Japonya’daki ziyareti sırasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) insani prensipleri yeterince karşılamadığı gerekçesiyle katılmadığı “ABD’nin Gazze’ye yardım ulaştırma” planına uluslararası destek talep etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, Saar, Tokyo’da Japonya’nın Dışişleri Bakanı Iwaya Takeshi ile yaptığı görüşme ardından basın mensuplarına bilgi verdi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFİ

15 yıl aradan sonra Japonya’yı ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olduğunu kaydeden Saar, iki ülke arasındaki ilişkileri ekonomi, savunma, inovasyon, bilim, teknoloji ve halklar arası bağlar gibi alanlarda geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Saar, 53 bine yakın can kaybına neden olan ve 19 aydır süren Gazze saldırılarından dolayı Hamas’ı suçlayarak, Japonya’ya 7 Ekim saldırısını kınadığı ve İsrail’e sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

ABD’nin YARDIM PLA­NI VE ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

Gideon Saar, ABD’nin Gazze’de insani yardımların dağıtımına yönelik planını desteklediklerini belirterek, uluslararası toplumu bu girişime destek vermeye davet etti. İsrail, 2 Mart’ta Gazze’ye insani yardım girişlerini durdurmuş, 18 Mart’ta ise ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlamıştı. Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılar, büyük bir insani krize yol açmıştı. Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun da içinde olduğu sınırlı bir insani yardım dağıtımı planı üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TEPKİ

İsrail basınına göre, yardımların dağıtımını yeni kurulacak bir uluslararası vakıf gerçekleştirecek. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye insani yardım girişinin sağlanması için talimat verdiğini duyurdu. Ancak Birleşmiş Milletler ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, ABD’nin sunduğu bu yardım dağıtım planını kabul etmediklerini ve bu plana katılmayacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, çatışmanın bir tarafı aracılığıyla yardımların dağıtılmasının “tarafsızlık, eşitlik ve insaniyet” prensipleri ile çeliştiği vurgulandı.