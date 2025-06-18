İsrail Dışişleri Bakanı Yalanlar Yaydı

DÜNYA GÜNDEMİNDE İSRAİL’İN YALANLARI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir” denildi.

Açıklamada, “İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Netanyahu’nun adı, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmakta olduğu belirtilerek, “halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir” vurgusu yapıldı.

ADALCİ YARGILAMA BEKLENTİSİ

İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı işlediği suçların, tüm dünyanın gözü önünde kaydedildiği ifade edildi. Bakanlık, “İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır” belirlemesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını umut ettiklerini dile getirdi.