İsrail, Doha’da Hamas’a Saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRISI VE TEPKİLERİ

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki ateşkes önerisini görüşen Hamas liderlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, Hamas müzakere heyetinin görüşme için bulunduğu bina hedef alındı. Dışişleri Bakanlığı, bu olayla ilgili en sert tepkisini açıkladı.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.” Açıklamada, bu saldırının ardından, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar’ın da eklenmesinin, “İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı” olduğu vurgulandı.

KATAR’IN YANINDA YER ALMAK

Bakanlık, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası topluma çağrı yaparak, “İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.