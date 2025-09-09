İsrail, Doha’da Hamas’ı hedef aldı

SUİKAST SALDIRISI VE PATLAMALAR

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze’de ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas liderlerini hedef alan bir suikast saldırısı gerçekleştirdi. Katar’ın başkenti Doha’da birbiri ardına patlayan bombalar duyuldu. Görgü tanıkları, patlama seslerinin 10’a kadar çıktığını ve yoğun duman bulutları gördüklerini aktardı. Hamas’a yakın kaynaklar, saldırının müzakere merkezini hedef aldığını belirtirken, İsrail medyası, olayın Hamas liderlerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu ifade etti.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail Ordu Radyosu, gerçekleştirdikleri saldırıyı üstlendiklerini açıkladı. Açıklamada, “İsrail, Katar’daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı” şeklinde ifadeler yer aldı. Katar merkezli El Cezire televizyonu, bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberde; toplantı halindeki Hamas’ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını, saldırının hedefinde Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya’nın bulunduğunu iddia etti. Saldırıya 10 savaş uçağının katıldığı ve 1800 metreden füzelerin fırlatıldığı kaydedildi.

AÇIKLAMALAR VE KAYIPLAR

Adı açıklanmayan kaynaklar, Doha’da ateşkes müzakereleri için bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Heyet, Hamas’ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Hamas’ın Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas’ın yurt dışı sorumlusunun yer aldığı tahmin ediliyor. Hamas’tan henüz saldırı sonrasında bir açıklama gelmedi. Öte yandan Katar basını, saldırıda el-Hayya’nın ofis müdürü ve oğlunun yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

KATAR’DAN TEPKİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Hamas yetkililerine yönelik saldırısına sert bir şekilde tepki gösterdi. Bakanlık, “İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız” dedi. Saldırının ardından, İsrailli sosyal medya kullanıcıları Türkiye’ye yönelik tehditler içeren paylaşımlarda bulundu. Bunlardan biri, İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Meir Masri’den geldi. Masri, “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir.” şeklinde tehditkar bir ifade kullandı.