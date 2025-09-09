İsrail, Doha’da Hamas liderlerini hedef aldı

İSRAİL’İN SUİKAST SALDIRISI

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze’de ateşkes önerisini ele alan Hamas liderlerini hedef alan bir suikast düzenledi. Doha’da art arda meydana gelen patlamaların ardından görgü tanıkları, 10’a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas’a yakın kaynaklar, bu saldırının grubun müzakere merkezini hedef aldığını belirtirken, İsrail medyası patlamaların Hamas liderlerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu ifade etti.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Radyosu yaptığı açıklamada, “İsrail, Katar’daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı” dedi. Katar merkezli El Cezire televizyonu, bir Hamas kaynağına dayanarak saldırının, toplantı halindeki Hamas’ın ateşkes müzakere heyetini hedef aldığını bildirdi. İsrail basını ise saldırının Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya’yı hedef aldığını öne sürdü. Saldırıya 10 savaş uçağının katıldığı ve 1800 metreden füze fırlatıldığı açıklandı.

AÇIKLAMALAR VE REAKSİYONLAR

Adı belirtilmeyen kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha’da bulunan Hamas heyetinin bu saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade etti. Heyette, Hamas’ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Hamas’ın Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas’ın yurt dışı sorumlusunun Halid Meşal’in yer aldığı düşünüldü. Ancak Hamas, saldırı sonrasında henüz bir açıklama yapmadı. Katar basını, saldırıda el-Hayya’nın ofis müdürü ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar’daki Hamas liderlerine yönelik bu saldırı hakkında bilgi sahibi olduğunu yazdı.

ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI ASKIYA ALINDI

Saldırının hemen ardından Katar hükümeti, Tel Aviv ile Hamas arasındaki arabuluculuk çalışmalarını askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bununla ilgili şiddetle kınama yaptıklarını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı. Diğer yandan, İsrail savaş uçaklarının Katar hava sahasına hangi rotadan ulaşabildiği konusunda dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan rotası, bu iddialar arasında öne çıkarken, iki Arap ülkesinin İsrail’in saldırısından haberdar olduğu ve hava sahalarının kullanılmasına izin vererek Doha’nın bombalanmasına destek verdikleri öne sürüldü.