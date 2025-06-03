İsrail, Doha’da Heyet Göndermedi

TEL AVİV YÖNETİMİNİN MÜZAKERE KARARI

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot, 3 Haziran 2025 tarihinde, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası müzakerelerine heyet göndermeme kararı aldığını aktardı. Bu kararın, Hamas’ın sunduğu taleplerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği taslakla uyuşmaması nedeniyle alındığına dikkat çekildi. Ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynağın, “İsrail, önerilen Witkoff taslağına onay verdiğini ifade etti, bu İsrail’in pozisyonu. Hamas’ın cevabı taslağa atıfta bulunmuyor” şeklindeki sözlerine yer verildi. Witkoff taslağı, yaklaşık 10 canlı rehinenin serbest bırakılması karşılığında 45-60 gün süreli bir ateşkesin sağlanması ve İsrail’in elindeki bazı Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor.

HAMAS’IN TALEPLERİNE YANIT

Hamas, 1 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada, anlaşmazlıkların çözülmesi, Gazze’deki insani trajedinin son bulması ve kalıcı bir ateşkes için İsrail ile dolaylı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. 31 Mayıs’ta ise, Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes, Gazze’den tamamen çekilme ve insani yardımların kesintisiz akışını sağlamayı amaçladığı vurgulandı. Fakat, Steve Witkoff, Hamas’ın bu cevabını “hiçbir şekilde kabul edilemez” olarak nitelendirdi. İsrail Hayom gazetesine konuşan isimsiz bir ABD’li kaynak, Hamas’ın serbest bırakılacak İsrailli esirler, Filistinli tutuklu sayısı ve 60 günlük ateşkes gibi anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiğini öne sürmesine rağmen, İsrail tarafı bu teklifin Witkoff taslağından “tamamen farklı” olduğunu ileri sürdü.

MÜZAKERELERİN ARKA PLANI

Doha’daki müzakereler, 15 aydan uzun süredir devam eden İsrail-Hamas çatışmasını sonlandırmayı ve Gazze’de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı hedefliyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırıda 1.200 kişinin ölümüne ve 251 kişinin rehin alınmasına neden oldu. İsrail’in buna yanıt olarak Gazze’de başlattığı operasyonlarda, Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığına göre, 52.000’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Ocak 2025’te varılan altı haftalık ateşkes anlaşması, 25 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını ve 1.800 Filistinli mahkumun salıverilmesini sağladı. Ancak, ikinci aşama müzakereleri, İsrail’in kalıcı ateşkesi reddetmesi ve Hamas’ın silahsızlanma taleplerine karşı çıkması nedeniyle başarısız oldu.

Hamas, kalıcı bir ateşkes için İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini, Netzarim Koridoru, Filadelfi Yolu ve Rafah’taki askeri varlığının sona ermesini talep ediyor. Bunun yanı sıra, BM Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı bir kararı ile İsrail’in ateşkesi ihlal etmesinin engellenmesini istiyor. Öte yandan, İsrail, Hamas’ın silahsızlanması ve Gazze yönetiminden çekilmesi şartını koşuyor.