İsrail, Doha’da Türkiye’ye tehdit savurdu

İSRAİL SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail, Hamas heyetinin Gazze’de ateşkes önerisini müzakere ettiği sırada, Katar’ın başkenti Doha’da hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıya “Kıyamet Günü” ismi verildi ve Hamas’ın üst düzey yöneticileri Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk hedef alındı. Saldırıda 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve iç istihbarat kurumu Şin Bet’in ortak açıklamasında, “Hamas’ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir” denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların tüm sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, operasyonun İsrail tarafından yapıldığını duyurdu.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN KÜSTAH PAYLAŞIMLAR

Saldırı esnasında, İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri sosyal medya platformu X üzerinden peş peşe sert paylaşımlar yaptı. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren Masri, Arapça, Türkçe ve İbranice paylaşımlarında Türkiye’yi hedef aldı. Masri, Türkçe yaptığı paylaşımda, “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir” ifadesini kullanırken, “Bugün Katar, yarın Türkiye” dedi. Ayrıca, İbranice yaptığı bir paylaşımda “Türkler korkuyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

Masri, birkaç hafta öncesinden bu saldırının planlandığını duyurduğunu belirterek, “Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in saldırılarını öven mesajlar paylaşarak, “Harika bir çalışma. Devam edin durmayın […] Katar bir arabulucu değil, Hamas’ın suç ortağıdır” ifadelerini ekledi.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Öte yandan, İsrailli bir yetkili Al Arabiya gazetesine Türkiye ile ilgili konuşarak, “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” dedi.

Türk yetkililerin, Wall Street Journal’a göre, Hamas’ı saldırı ihtimaline karşı uyardığı bildirildi. Türkiye’nin birkaç hafta önce Hamas yetkilileriyle iletişim kurarak olası bir İsrail saldırısı konusunda dikkatli olmalarını önerdiği ifade edildi. Mısır’ın da aynı şekilde Hamas’ı uyardığı ve liderlerine toplantılarda güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulunduğu belirtildi.

SALDIRI DEĞERLENDİRMELERİ

İsrail devlet televizyonu KAN’da, dün Hamas müzakere heyetine yapılan saldırının sonuçlarına dair çeşitli değerlendirmeler yer aldı. Televizyon, İsrail makamlarının önceki gün “iyimser bir havada olduğunu” belirtirken, bugün o iyimserliğin karamsarlığa döndüğünü ifade etti. İsrailli bir güvenlik yetkilisi, KAN’a yaptığı açıklamada saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı. Aynı yetkili, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceği ihtimalinin mevcut olduğunu kaydetti.

İsrail’in, Hamas’ın müzakere heyetinin bulunduğu binaya saldırı düzenlediği ve bu saldırının ardından yerel basına konuşan bazı İsrailli yetkililerin, Hamas’ın birçok üst düzey isminin bu saldırıda hayatını kaybettiğini öne sürdüğü bildirildi.