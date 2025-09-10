İsrail, Doha’da Türkiye’ye tehditte bulundu

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI

İsrail, dün Hamas heyetinin Gazze’de ateşkes önerisini görüştüğü esnada Katar’ın başkenti Doha’da hava saldırısı düzenledi. Hamas’ın üst düzey yöneticilerini hedef alan bu saldırıya “Kıyamet Günü” adı verildi. Saldırıda, Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk gibi Hamas’ın üst kademesindeki isimler hedef alındı. Saldırıda 10 savaş uçağı ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat kurumu Şin Bet’in ortak açıklaması, “Hamas’ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir” şeklinde oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıların tüm sorumluluğunu yüklenerek, operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR

Saldırı sırasında, dünyanın “korkakça” olarak adlandırdığı eylemle ilgili olarak İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri, sosyal medya platformu X üzerinden cesur paylaşımlar yaptı. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren akademisyen, Arapça, Türkçe ve İbranice dillerinde paylaşımlarında Türkiye’yi doğrudan hedef aldı. Masri, Türkçe paylaşımında “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir” derken, “Bugün Katar, yarın Türkiye” ifadeleriyle devam etti. İbranice paylaşımında ise “Türkler korkuyor” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, “Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” sözlerini ekledi.

TÜRKİYE’DEN HENÜZ HİÇBİR RİSK GÖRMÜYOR

Öte yandan, bir İsrailli yetkili, Al Arabiya gazetesine Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” dedi.

TÜRKİYE UYARILDI

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, Türk yetkililer, Hamas’ı olası saldırı ihtimali konusunda uyardı. Haberde, Türkiye’nin birkaç hafta önce Hamas yetkilileriyle temas kurarak olası bir İsrail saldırısı hakkında dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye ettiği bildirildi. Mısır’ın da Hamas’ı uyardığı ve grubun liderlerine toplantıların güvenliğini artırmaları gerektiği önerisinde bulunduğu kaydedildi.

SONUÇLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İsrail devlet televizyonu KAN’da yayınlanan haberde, dün Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının sonuçlarına dair bazı değerlendirilere yer verildi. Televizyon, İsrail makamlarının dün “iyimser bir havada” olduğunu, bugün o iyimserliğin yerini karamsarlığa bıraktığını bildirdi. İsrailli bir güvenlik yetkilisi, KAN’a yaptığı değerlendirmede, saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti. Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali de gündeme geldi. Saldırının ardından yerel basına konuşan ve kimliği açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin birçoğunun bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etti.