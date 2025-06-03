İsrail, Doha’daki Gazze müzakerelerine heyet göndermedi

İSRAİL’İN DOHA’DA HEYET GÖNDERMEME KARARI

Yedioth Ahronot gazetesi, 3 Haziran 2025 tarihinde, İsrailli kaynaklara dayanarak, Tel Aviv yönetiminin Katar’ın başkenti Doha’da Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakerelerine heyet göndermeme kararı aldığını aktarıyor. Kararın, Hamas’ın sunduğu taleplerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği taslakla uyuşmaması nedeniyle alındığı belirtiliyor. Haberde, ismi açıklanmayan bir kaynak, “İsrail, önerilen Witkoff taslağına onay verdiğini ifade etti, bu İsrail’in pozisyonu. Hamas’ın cevabı taslağa atıfta bulunmuyor” şeklinde bilgi veriyor. Witkoff taslağı, yaklaşık 10 canlı rehinenin serbest bırakılması karşılığında 45-60 gün süreli bir ateşkes ve İsrail’in elindeki bazı Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor.

HAMAS’IN TALEPLERİ VE WITKOFF’UN TEPKİLERİ

Hamas, 1 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, anlaşmazlıkların çözülmesi, Gazze’deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı bir ateşkes için İsrail ile dolaylı müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu. 31 Mayıs tarihli açıklamada, Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes, Gazze’den tam çekilme ve insani yardımların kesintisiz akışını sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Ancak, Steve Witkoff, Hamas’ın bu cevabını “hiçbir şekilde kabul edilemez” olarak nitelendiriyor. İsrail Hayom gazetesine konuşan isimsiz bir ABD’li kaynak, Hamas’ın, serbest bırakılacak İsrailli esirler, Filistinli tutuklu sayısı ve 60 günlük ateşkes gibi anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiğini öne sürse de, İsrail tarafı bu teklifin Witkoff taslağından “tamamen farklı” olduğunu savunuyor.

MÜZAKERELERİN ARKA PLANI VE ÇATIŞMANIN TRENDİ

Doha’daki müzakereler, 15 aydan fazla süredir devam eden İsrail-Hamas çatışmasını sona erdirmeyi ve Gazze’de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı hedefliyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişiyi öldürmüş ve 251 kişiyi rehin almıştı. İsrail’in buna karşılık Gazze’de başlattığı operasyonlarda, Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığına göre 52.000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Ocak 2025’te varılan altı haftalık ateşkes anlaşması, 25 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve 1.800 Filistinli mahkumun salıverilmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak, ikinci aşama müzakereleri, İsrail’in kalıcı ateşkesi reddetmesi ve Hamas’ın silahsızlanma taleplerine karşı çıkması nedeniyle başarısız oldu.

Hamas, kalıcı bir ateşkes için İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca, Netzarim Koridoru, Filadelfi Yolu ve Rafah’taki askeri varlığını sonlandırması gerektiğini vurguluyor. BM Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı bir kararı ile İsrail’in ateşkesi ihlal etmesinin engellenmesini talep ediyor. İsrail ise, Hamas’ın silahsızlanması ve Gazze’nin yönetiminden çekilmesi şartını koşuyor.