İsrail, Doha’daki Hamas ofisine saldırdı. ABD, İsrail’e silah desteği sağlıyor. Trump, Katar’a yönelik saldırıyı kınadı

İSRAİL’İN KATAR’DAKİ HAVA SALDIRISI

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey isimlerinin toplandığı bir binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas, Katar’daki liderleri ve müzakere heyetinin saldırıdan kurtulduğunu duyurdu. Açıklamada, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye’nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’DEN TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

Saldırıya dünya genelinden tepkiler gelirken, İsrail’e silah desteği veren ABD’nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, olaylarla ilgili olarak Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump, “Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD’nin yakın müttefiki olan Katar’ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail’in veya Amerika’nın hedeflerine hizmet etmez.” dedi. Trump, bu kararı Başbakan Netanyahu’nun aldığını, kendisinin böyle bir karar almadığını belirtti. Kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla haberdar edildiğini ifade eden Trump, saldırı hakkında bilgileri aldıktan sonra Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a Katarlıları “yaklaşan saldırı” hakkında bilgilendirmesi talimatını verdiğini söyledi.

KATAR’A GÜVENCE VE İŞBİRLİĞİ

Trump, Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak gördüğünü kaydederek, saldırı sonrası Netanyahu ile görüştüğünü aktardı. İsrail’in saldırısını “talihsiz bir olay” olarak nitelendiren Trump, Katar Emiri ve Başbakanı ile de iletişim kurarak ülkeye verdikleri destek için teşekkür ettiğine vurgu yaptı. Ayrıca, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için güvence verdiğini dile getirdi. ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı sonuçlandırma talimatı verdiğini de belirtti.

BASIN BRİFİNGİ VE BİLGİLER

Leavitt, yaptığı basın brifinginde, saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Karoline Leavitt, “Bu sabah Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail’in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi.” dedi. Katar’ın İsrail tarafından bombalanmasını “talihsiz bir olay” olarak nitelendiren Leavitt, ABD’nin yakın müttefiki Katar’ı tek taraflı olarak bombalamanın, ne İsrail’in ne de Amerika’nın hedeflerine hizmet etmeyeceğini ifade etti. Leavitt, Trump’ın talimatıyla Steve Witkoff’un Katarlılara yaklaşan saldırı hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Leavitt, Trump’ın Netanyahu ile saldırıdan sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Netanyahu’nun Trump’a “barış istediğini” ilettiğini aktardı. Trump’ın, İsrail’in saldırısı konusundaki tavrını kendisinin belirleyeceğini vurgulayan Leavitt, ABD yönetiminin her iki tarafın bölgede güvenli bir şekilde yaşamalarını arzu ettiğini dile getirdi. İsrail’in Hamas’ı hedef almasından memnuniyet duyduklarını belirten Leavitt, Trump’ın “saldırının konumunun Katar olmasından üzüntü duyduğunu” ifade etti.

Leavitt, Trump’ın Netanyahu’ya saldırıyla ilgili hislerini açıkça paylaştığını savundu. ABD merkezli Axios internet sitesine göre, ABD ordusu İsrail jetlerinin doğuya, Körfez’e doğru uçtuğunu fark etti. ABD, İsrail’den açıklama talep etti ancak İsrail yanıt verirken füzeler havadaydı. Bu durum, Beyaz Saray’ı şoke etti ve Trump’ın bazı üst düzey danışmanlarını öfkelendirdi.