İsrail, Doha’daki saldırı bağımsızdır

İSRAİL’İN BAĞIMSIZ OPERASYONU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik düzenlenen saldırının ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Bugünkü saldırılar İsrail’in bağımsız bir operasyonudur” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha’da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

ATEŞ ZİRVESİ OPERASYONU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Doha’ya gerçekleşen saldırının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün Hamas’ın üst düzey liderlerine karşı gerçekleştirilen operasyon, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz” denildi. İsrail ordusu, Doha’ya düzenlenen bu saldırıya “Ateş Zirvesi Operasyonu” adını verdi. Ayrıca, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet, saldırının komuta edildiği merkezden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf içinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Shin Bet ile İsrail ordusundan yetkililerin bulunduğu gözlemleniyor.

HAMAS HEYETİ SALDIRIDAN KURTULDU

Adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri çerçevesinde Doha’da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğuna dair bilgiler aktardı. Hamas heyetinde, Hamas’ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas’ın yurtdışı sorumlusunun Halid Meşal’in bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas, saldırının ardından henüz resmi bir açıklama yapmadı. Katar basınında ise, saldırıda el-Hayya’nın ofis müdürü ve oğlunun yaşamını yitirdiği iddiaları yer aldı.

KATAR’IN ARABULUCULUĞU DURDURULDU

İsrail basını, Doha’daki saldırının ardından Katar’ın İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes konusunda yürütülen müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü askıya aldığını bildirdi.