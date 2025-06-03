İsrail, Doha’ya Heyet Göndermeme Kararı Aldı

TEL AVİV YÖNETİMİNDEN DOHA’DAKİ MÜZAKEREYE KATILMAMA KARARI

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot, 3 Haziran 2025 tarihinde, İsrailli kaynaklara dayanarak, Tel Aviv yönetiminin Katar’ın başkenti Doha’da, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakerelerine heyet göndermeme kararı aldığını duyurdu. Bu kararın, Hamas’ın sunduğu taleplerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği taslakla uyuşmaması nedeniyle alındığı açıklandı. Haberde, ismi gizli bir İsrailli kaynağın, “İsrail, önerilen Witkoff taslağına onay verdiğini ifade etti, bu İsrail’in pozisyonu. Hamas’ın cevabı taslağa atıfta bulunmuyor” şeklindeki yorumu dikkate alındı. Witkoff taslağı, yaklaşık 10 canlı rehinenin serbest bırakılması karşılığında 45-60 gün süreli bir ateşkes ve İsrail’in elindeki bazı Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor.

HAMAS’IN TALEPLERİ VE WITKOFF’UN TEPKİSİ

Hamas, 1 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada, anlaşmazlıkların giderilmesi, Gazze’deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı bir ateşkes için dolaylı müzakerelere hazır olduğunu bildirmişti. 31 Mayıs’ta ise, Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes, Gazze’den tam çekilme ve insani yardımların kesintisiz akışını sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Ancak, Steve Witkoff, Hamas’ın bu cevabını “hiçbir şekilde kabul edilemez” olarak değerlendirdi. İsrail Hayom gazetesine konuşan isimsiz bir ABD’li kaynak, Hamas’ın serbest bırakılacak İsrailli esirler, Filistinli tutuklu sayısı ve 60 günlük ateşkes gibi anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiğini öne sürdü. Ancak İsrail tarafı, bu teklifin Witkoff taslağından “tamamen farklı” olduğunu savundu.

MÜZAKERELERİN ARKA PLANINI GÖZDEN GEÇİRELİM

Doha’daki müzakereler, 15 aydan fazla süren İsrail-Hamas çatışmasını sona erdirmek ve Gazze’de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacı taşıyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırılarda 1.200 kişiyi öldürüp 251 kişiyi rehin almıştı. İsrail, buna karşılık Gazze’de başlattığı operasyonlarda, Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığına göre 52.000’den fazla Filistinli’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ocak 2025’te varılan altı haftalık ateşkes anlaşması, 25 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve 1.800 Filistinli mahkumun salıverilmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak ikinci aşama müzakereleri, İsrail’in kalıcı ateşkesi reddetmesi ve Hamas’ın silahsızlanma taleplerine karşı çıkması nedeniyle başarısız oldu. Hamas, kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi gerektiğini, ayrıca Netzarim Koridoru, Filadelfi Yolu ve Rafah’taki askeri varlığını sonlandırması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı bir kararı ile İsrail’in ateşkesi ihlal etmesinin engellenmesini talep ediyor. Öte yandan, İsrail ise, Hamas’ın silahsızlanması ve Gazze’nin yönetiminden çekilmesi şartını öne çıkarıyor.