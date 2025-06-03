İsrail, Doha’ya Heyet Göndermeyecek

YENİ DÜZENLEMELERE KARŞI DURUŞ

İsrail medyası, Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkese sıcak bakmayan İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da sürdürülen müzakerelere katılmayacağını bildirdi. Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi, Doha’ya Gazze’deki ateşkes ve esir takası için heyet göndermeme kararı aldı.

HAMAS’IN TAAHHÜTLERİ

Hamas’ın, sorunların çözülmesi, Gazze’deki insani krizlerin sona ermesi ve kalıcı ateşkes için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlama arzusuna karşın, haberde, Hamas’ın taleplerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu öneriden “tamamen farklı” olduğu gerekçesiyle heyet gönderilmemesi gerektiği ifade ediliyor. İsmi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, “İsrail, sunulan Witkoff taslağını onayladığını bildirdi ve bu, ülkenin mevcut pozisyonunu temsil ediyor. Hamas’ın cevabı ise bu taslağa atıfta bulunmuyor.” diye belirtti.

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Hamas, anlaşmazlıkların çözümü için 1 Haziran’da, Gazze’deki insani krizin sona ermesi ve kalıcı ateşkes sağlanması adına İsrail ile dolaylı müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu. 31 Mayıs’ta yapılan yazılı bir açıklamada, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff’a verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve Gazze’den tam geri çekilme koşullarını içereceği vurgulanmıştı. Witkoff ise ABD’nin sunduğu ateşkes teklifine Hamas’ın verdiği cevabın “hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini” dile getirmişti. İsrail Hayom gazetesinin ismi açıklanmayan ABD’li bir kaynağa dayandırdığı haberde de, Hamas’ın “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes” dahil toplam anlaşma çerçevesini kabul ettiği bilgisi yer alıyor.