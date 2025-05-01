İsrail Dürzileri, Suriye Hükümetine Karşı Protesto Düzenledi

DURZİLERİN GÖSTERİLERİ

İsrail’deki Dürzi topluluğu, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu ortaya çıkan çatışmalara müdahale edilmesi için ülkenin kuzeyinde birçok noktada gösteriler düzenliyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın bildirdiğine göre, bu gösteriler nedeniyle bazı yolların kapandığı ve trafik yoğunluğu oluştuğu kaydedildi. Kuzey bölgelerde ateş yakarak eylem gerçekleştiren Dürzilerin, 6 numaralı otoyolda trafik akışını çift yönlü olarak engellediği belirtildi.

DÜRZİ ASKERLERİ İZİN TALEP EDİYOR

İsrail ordusunda görevli bazı Dürzi askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan çatışmalara dahil olabilmek için Suriye’ye geçiş izni talep ettikleri ifade edildi. Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan bir Dürzi asker, “İsrail ise bize verdiği sözleri tutmuyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Yahudiler ve Dürziler arasında tarihi bir ittifak var.” diyen asker, kendilerinin İsrail için savaştıklarını belirterek hükümeti Suriye’ye müdahale etmeye davet etti. Asker, eğer İsrail harekete geçmezse kendilerinin de adım atacakları tehdidinde bulundu.

GÖSTERİLERİN ETKİLERİ

İsrail ordu radyosu, yaklaşık dört saat süren gösterinin ardından kuzeydeki 6 numaralı karayolunun tekrar trafiğe açıldığını bildirdi. Ayrıca, Israel Hayom gazetesi, Dürzi liderlerin başbakanlık konutu önünde gösteri gerçekleştirmek için yola çıktığını aktardı. İsrail Savunma Bakanı Katz, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı düzenlen saldırılara dikkat çekerek Şam yönetimine yönelik saldırı tehdidinde bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise yaptığı bir açıklamada, uluslararası toplumu Suriye’ye müdahale etmeye çağırdı.

İsrail, Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtarak, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye’ye saldırılar düzenlemişti. Aynı zamanda, Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde yaralanan birçok Dürzi’nin tedavi edilmek üzere İsrail’e getirildiği biliniyor. Suriye yönetimi ise Şam’ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi’nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı çatışmaların ardından bölgedeki kontrolü dün sağladığını duyurdu.