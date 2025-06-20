İsrail’e 14 Askeri Kargo Uçağı Geldi

ASKERİ KARGO UÇAKLARININ GELİŞİ

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ve Almanya’dan orduyu desteklemek amacıyla 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, bu uçakların, 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana kullanılan hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak getirildiği belirtildi.

SEVKİYATIN AMAÇLARI

Açıklamada, sevkiyatın ordunun “operasyonel hazırlığını” destekleme hedefinde olduğu vurgulandı. Bunun, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail’e ulaşan 800’den fazla askeri kargo uçağı gönderiminin devamı olduğu ifade edildi.

EQUİPMANTI HAKKINDAKİ BELİRSİZLİK

İsrail Savunma Bakanlığı, gelen ekipmanın özelliklerine dair herhangi bir bilgi sunmazken, Washington ve Berlin’den de konuda bir açıklama gelmediği aktarıldı.