İsrail’e 80 Füze Atıldı

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI

İsrail Ordusu, İran’ın dün gece gerçekleştirdiği iki ayrı misilleme olması sebebiyle İsrail’e 80’e yakın balistik füze ateşlendiğini duyurdu. Bu saldırılarda en az 10 kişi yaşamını yitirirken, 250’den fazla da yaralı olduğu ifade edildi.

İSRAİL’DE ALARM DURUMU

Yapılan yazılı açıklamada, İran’dan İsrail’e füzelerle iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. İlk saldırı, başta Hayfa olmak üzere İsrail’in kuzey bölgelerinde, ikinci saldırı ise Tel Aviv’in de yer aldığı orta kesimlerde sirenlerin çalmaya başladığı ifade edildi. İran’ın bu iki ayrı füze saldırısında toplamda 80’e yakın füze gönderdiği bildirildi.