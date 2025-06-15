İsrail’e Füzelerle Saldırılar Düzenlendi

İsrail’e yönelik gece boyunca süren balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar oldu. Füzelerden bir kısmı Bat Yam kentindeki bir bina ile temasında ciddi hasara yol açtı. Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenler ve hala enkaz altında kalanların bulunduğu bildirildi. Kızıl Davut Yıldızı ile sivil savunma ekiplerinin enkaz alanında arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

İran’ın ISRAİL’E DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

Bu arada, İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv’in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de hedef alındı. Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı belirtildi. Saldırılarda enstitü içerisinde bazı insanların mahsur kalmış olabileceği yönünde endişeler var.

TEL AVİV’DE YIKILMA TEHLİKESİ

İran füze saldırılarının vurduğu Tel Aviv’de, bazı binaların yıkılma ve çökme riski taşıdığı açıklandı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin isabet ettiği binaların durumu hakkında uyarılarda bulundu. İsrail, geçtiğimiz günlerde İran’ın başkenti Tahran ile diğer bazı şehirlerindeki nükleer tesisleri hedef alarak saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve diğer üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı yaşamını yitirmişti.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA VE OLAĞANÜSTÜ HAL

İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarında sivil yerleşim alanları da hedef alındı ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılar düzenlediklerini ifade ederek “tehlike ortadan kalkana kadar” saldırıların süreceğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını aktardı. İran’ın misilleme saldırıları ise gece saatlerinde başlamış olup, birçok kentte yıkım meydana getirdi. İran ordusunun düzenlediği bu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 172 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan çoğunun durumunun hafif olduğu belirtiliyor.