İsrail’e Giriş Yasakları Artıyor

AVRUPA KOMSİYONU’NDAN YAPTIRIM TEKLİFİ

Avrupa Komisyonu, aşırı sağcı İsrailli bakanlara uygulamayı düşündüğü yaptırımlar ve İsrail’le ticareti askıya alacak önlemlerle ilgili açıklamasının ardından peş peşe yasaklar geldi. Hollanda, “istenmeyen kişi” ilan ettiği İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, bugün itibarıyla Schengen Bölgesi’ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı. İspanya da, “Gazze’de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması” kararı kapsamında Ben-Gvir ve Smotrich’in ülkeye girişini engelledi.

VON DER LEYEN’DEN PEKİŞTİRİCİ AÇIKLAMA

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, teklifi Avrupa Parlamentosu’nda duyurarak, İsrail’in Gazze’deki savaşına yönelik eleştirilerin ve AB’nin harekete geçme baskısının arttığını vurguladı. Önerilerin, AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyorken, ülkelerin İsrail’le ilişkiler konusunda bir ayrışma yaşadığı da biliniyor. Von der Leyen, teklifin siyasi bir mesaj ileteceğini aktardı.

İSRAİL’DEN TEPKİ GELDİ

Von der Leyen, “Gazze’de olanlar dünyanın vicdanını sarstı” ifadelerini kullanarak, “Aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimciler için yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması’nın kısmi olarak askıya alınmasını önereceğiz” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu açıklamaları “talihsiz” bularak, Von der Leyen’in İsrail’in insani yardım çabalarının farkında olduğunu ifade etti. Saar, sosyal medya üzerinden “Komisyon Başkanı, İsrail-Avrupa ilişkilerini zayıflatmaya çalışan unsurların baskılarına boyun eğerek hata yapıyor” şeklinde yazdı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TİCARET İLİŞKİLERİ

Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. AB’ye göre, geçen yıl iki taraf arasındaki mal ticareti 42,6 milyar euro olarak kaydedildi. İsrail ile ilişkileri düzenleyen Ortaklık Anlaşması’nın ticaret bölümünün tamamen askıya alınması, AB’ye giren İsrail ürünlerine tanınan ticaret tercihlerinin geri çekilmesine yol açacak.