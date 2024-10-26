İsrail’e İlişkin Dışişleri Bakanlığı Tepkisi

İSRAİL’İN SALDIRISINA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıya karşı güçlü bir tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, “İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.” ifadesine yer verildi. Saldırının detayları ile ilgili olarak, İsrail’in İran’daki “askeri hedeflere” yönelik düzenlediği ve iki İran askerinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Açıklamada, “İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi ve “Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.” ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesinin, uluslararası güvenlik ve huzurun temeli bakımından tarihi bir görev olduğunu vurguladı.

BARIŞ İÇİN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR

Açıklamanın devamında, “Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.” denildi. Türkiye’nin, bölgede daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediği yine belirtildi. Son olarak, “Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır.” ifadeleriyle açıklama sona erdi.