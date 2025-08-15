İsrail’e Olumsuz Bakış Artıyor, Türkiye Önde

İsrail’in Gazze Saldırıları Sonrası Olumsuz Görüşlerde Artış

PEW RESEARCH CENTER’IN ARAŞTIRMASI

İsrail’in önemli gazetelerinden Israel Hayom, ABD merkezli Pew Research Center tarafından Haziran 2025’te yayımlanan küresel tutumlar anketini yeniden gündeme taşıdı. 23 ülkede yapılan bu araştırma, Gazze üzerindeki saldırıların ardından İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik olumsuz görüşlerin dünya genelinde hızla arttığını gösteriyor. Özellikle Türkiye, İsrail’e en olumsuz görüş bildirilen ülke olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 84’ü “çok olumsuz”, yüzde 10’u ise “olumsuz” görüş bildirdi. Bu da toplamda yüzde 94’lük bir karşıtlık oranı oluşturdu.

AVRUPA’DAKİ ELEYİŞLER VE GENÇLERİN TUTUMU

Türkiye’yi, “çok olumsuz” görüş sıralamasında yüzde 57 ile İspanya ve Hollanda, yüzde 56 ile İsveç, yüzde 55 ile Fransa ve yüzde 53 ile Yunanistan takip ediyor. Anket, yüksek gelirli ülkelerde gençlerin yetişkinlere göre İsrail’e daha sert eleştiriler yönelttiğini de ortaya koyuyor. Bu eğilim, Avustralya, Kanada, Fransa, Polonya, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerde belirgin bir şekilde görülüyor. ABD’de gençlerin bakışı daha olumsuz olurken, yetişkinler daha dengeli bir tutum sergiliyor.

OLUMSUZ GÖRÜŞLERİN YÜKSELMESİ

Milliyet tarafından derlenen verilere göre, Gazze’ye yönelik operasyonların ardından olumsuz görüşlerin hızla yükseldiği belirleniyor. Örneğin, Birleşik Krallık’ta 2013 yılındaki yüzde 11’lik “çok olumsuz” görüş oranı 2025’te yüzde 44’e fırladı. ABD’de de olumsuz tutumlar, 2022’ye göre yüzde 11 artış gösterdi. Afrika’da Nijerya ve Kenya, yüzde 35’lik olumlu oranla dikkat çekerken, Avrupa’da en olumlu yaklaşım gösteren ülke yüzde 36 ile Macaristan oldu. Hindistan’da ise yüzde 34 olumlu, yüzde 29 olumsuz görüş bildirildi.