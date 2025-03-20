İsrail’e Yemen’den Füze Misillemesi

YEMEN’DEN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını duyurdu. Füzenin, İsrail hava sahasına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden artıran İsrail’e Yemen’den bir misilleme yapıldı.

SALDIRININ DETAYLARI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan füze nedeniyle sirenlerin aktif hale geldiği ve vatandaşların sığınaklara yönlendirilmesi için çağrıda bulunulduğu belirtildi. Füzenin hava sahasına girmeden düşürüldüğü aktarıldığı gibi, İsrail basını düşen füze enkazına bağlı ciddi yaralanmaların yaşanmadığını, ancak arada bazı yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi.

SALDIRIYI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

Henüz resmi olarak herhangi bir grup bu saldırıyı üstlenmemişken, Yemen’deki İran destekli Husilerin bu eylemi gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki gerginliklerin artarken, uluslararası güvenlik açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.