İsrail’e Yönelik Füze Saldırısı Oldu

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Yemen’den gerçekleştirilen bir balistik füze saldırısı sonucunda ülkenin kuzeyinde birçok bölgede siren seslerinin yükseldiğini duyurdu. Gazze’deki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Yemen’den bir misilleme geldiği kaydedildi.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den İsrail’in kuzeyine doğru bir balistik füze fırlatıldığı infaz edildi. Hayfa, Kiryat Ata ve Batı Celile gibi birçok bölgede sirenlerin çaldığı ifade edilirken, ilk değerlendirmelere göre hava savunma sistemi tarafından füzeyi engellendiği belirtildi. Şu an için detaylı tespit çalışmaları devam ediyor.

PANİK ANLARI VE YARALANMALAR

Saldırı nedeniyle herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadığı, ancak bazı sivil vatandaşların sığınaklara kaçış esnasında meydana gelen panik anlarında hafif yaralanmaların olduğu bildirildi. Henüz hiçbir grup saldırıyı resmi olarak üstlenmezken, saldırının Yemen’deki İran destekli Husilerin tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.