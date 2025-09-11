İsrail, E1 Projesi’ni Onayladı

NETANYAHU’DAN E1 PROJESİ ONAYI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’yı bölmeyi hedefleyen ve Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim alanlarını genişletmeyi öngören “E1 Projesi”nin ilerletilmesi için onay verdi. Gazze’de soykırım gerçekleştiren ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, yeni bir adım attı. Son olarak Katar’da Hamas heyetine saldıran Netanyahu, Filistinlilerden gasp edilen topraklar üzerinde yer alan yasa dışı Ma’ale Adumim yerleşiminde “E1 Projesi” ile ilgili düzenlenen törende değerlendirmelerde bulundu.

FİLİSTİN DEVLETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Netanyahu, “Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait.” diyerek, Filistin’in kurulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Maale Adumim yakınlarında inşa edilmesi planlanan 3 bin 401 yasa dışı konut ile yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine çıkararak iki katına çıkartmayı hedefleyen Netanyahu, böylece “hem tarihi hem de demografik başarıya” ulaştıklarını öne sürdü. İşgal altındaki Batı Şeria’nın tümünü ilhak etme fikrini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce “E1 Projesi” ile ilgili onaylama planını “Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak.” şeklinde duyurmuştu.

YENİ KONUT PROJELERİ PLANLANIYOR

Smotrich, verdiği onayla birlikte Ma’ale Adumim yerleşiminin yakınlarında 3 bin 401 konut ve çevresinde de 3 bin 515 yeni konut inşasının gerçekleştirileceğini belirtti. Tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olan fakat Ayrım Duvarı’nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında yer alan Filistin mahallesi Azeriye’nin yanına inşa edilen “Ma’ale Adumim” yerleşimini Batı Kudüs’e bağlamak için “E1 Projesi” başlatılmıştı. Bu bağlamda, bölgeye inşa edilecek 4 binin üzerinde yasadışı konut ve oteller için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasp edildi. “E1 Projesi”, Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağlantısını koparmayı ve izole etmeyi amaçlıyor.