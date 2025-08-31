İsrail, Ebu Ubeyde’yi öldürdü iddiasında

İSRAİL’İN AÇIKLAMASI BOMBA ETKİSİ YARATTI

İsrail, Hamas’ın askeri kolu İzzeddin El Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi öldürdüğünü iddia etti. Bu açıklama, bölgede gerginlik yaratan bir gelişme olarak dikkat çekti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ebu Ubeyde’nin Gazze Şeridi’ne yapılan bir saldırıda öldüğünü öne sürdü.

EBU UBEYDE’NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

İsrail ordusu, Ebu Ubeyde’nin ölümüne ilişkin iddialarını destekleyecek bilgiler sundu. Açıklamada, Shin Bet ve askeri istihbarat tarafından elde edilen bilgilerle Ebu Ubeyde’nin saklandığı yerin belirlendiği aktarıldı. Ordu, Ubeyde’nin Hamas’ın propaganda stratejisini şekillendiren önemli bir figür olduğunu dile getirdi. Ancak Hamas, Ebu Ubeyde’nin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

FİLİSTİNLİLERİN KAYIPLARI AĞIR

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’de başlayan saldırılardan bu yana 63.000’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları sürerken, bölgedeki sivil kayıpların artması endişe veriyor. İsrail ordusu ise, harekete geçmeden önce Gazze Şehri’nin tamamının tahliye edilmesini planladığını belirtti. Ancak Gazze nüfusunun büyük bir kısmı daha önce defalarca yerlerinden edilmişti.

Ebu Ubeyde, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda, ellerinde tutulan İsrailli rehinelerin de Hamas’ın savaşçılarıyla aynı akıbete uğrayabileceğini ifade etmişti. Ortadoğu’daki Hamas destekçileri için bir sembol haline gelen Ubeyde’nin ölümünün, bölgedeki dinamikleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.