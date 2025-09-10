İsrail, El Halil’de Evi Bombaladı

İsrail, Filistinlinin Evini Bombaladı

İsrail, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Avva beldesinde tutuklu bulunan bir Filistinlinin evini bombardımanla kullanılamaz hale getirdi. Bu saldırı, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oluyor.

Gerginlik ve Saldırılar Artıyor

Bölgedeki bu tarz saldırılar, Filistin ve İsrail arasındaki çatışma ortamını güçlendiriyor. Yerel halk, bu tür eylemlerin güvenliklerini daha da tehlikeye attığını düşünüyor ve duruma karşı kaygılarını dile getiriyor.