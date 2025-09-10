Haberler

İsrail, El Halil’de Evi Bombaladı

İsrail, Filistinlinin Evini Bombaladı

İsrail, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Avva beldesinde tutuklu bulunan bir Filistinlinin evini bombardımanla kullanılamaz hale getirdi. Bu saldırı, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oluyor.

Gerginlik ve Saldırılar Artıyor

Bölgedeki bu tarz saldırılar, Filistin ve İsrail arasındaki çatışma ortamını güçlendiriyor. Yerel halk, bu tür eylemlerin güvenliklerini daha da tehlikeye attığını düşünüyor ve duruma karşı kaygılarını dile getiriyor.

Bursa’da Azerbaycan Günleri Kutlanacak

Bursa'da 'Azerbaycan Günleri', 25-28 Ekim tarihleri arasında Karabağ Zaferi'nin 5. yılı ve şair Bahtiyar Vahabzade'nin 100. yılı etkinlikleriyle kutlanacak. Sergi ve konserler düzenlenecek.
İsparta’da Denetim, 259 Şahıs Sorgulandı

Isparta'da yapılan denetimlerde, park ve bahçelerde 259 kişi ile 45 araç sorgulandı. Emniyet, güvenlik önlemlerini artırmayı sürdürüyor.

