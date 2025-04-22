İsrail, Er-Ram’da Evi Patlattı

İSRAİL ORDUSU BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Er-Ram beldesinde, “araçla ezme saldırısında bulunduğu” öne sürülen Filistinli Muhammed Şihab’a ait evi imha etti. Kudüs Valiliğinden gelen açıklamaya göre, İsrail güçleri Er-Ram beldesine baskın yaparak, Şihab ailesine ait iki katlı yapıyı kuşattı ve sonrasında havaya uçurdu. Olay sırasında evin çevresinde yaşayan aileler zorla tahliye edildi.

SONSALDI RIDAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Doğu Kudüs’ün kuzeybatısında yer alan Ramla kenti yakınlarında gerçekleşen bir saldırıda bir İsrail subayı hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Muhammed Şihab, İsrail polisi tarafından öldürülmüştü. İsrail, kimi zaman ev sahiplerinin kendi askerlerine yönelik operasyonlara katıldıkları iddiasıyla, bazen de “ruhsatsız inşaat” gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri yıkıp patlatabiliyor.

ARTAN SALDIRILAR VE GÖZALTILAR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında 171 çocuk olmak üzere toplamda 955 Filistinli hayatını kaybetti. Bu dönemde 7 binden fazla Filistinli yaralanırken, 16 bin 400 kişi de gözaltına alındı.