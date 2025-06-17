İsrail Erken Saatlerde Hava Harekatı Başlattı. Hürmüz Boğazı Ticaretin Önemi Artıyor. Bayraktar: Petrol Fiyatları Yükselebilir. 2019’dan Beri İran’dan Petrol Alınmadı. Arz Güvenliği Sorunu Yok. Doğalgaz Fiyatları Yükselebilir

İSRAİL’İN HAVA HAREKATI VE PETROL TİCARETİNE ETKİSİ

İsrail, 13 Haziran erkenden İran’a yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının gerçekleştirilmesinin ardından dikkatler, petrol ve doğalgaz ticaretinin kritik geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı’na çevrildi. Basra Körfezi’nin girişindeki dar su yolu Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol ve sıvı doğalgazı (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırıyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ UYARISI

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Bayraktar, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın petrol arzında olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti. Petrol fiyatlarının yükselmekte olduğunu ifade eden Bayraktar, “Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz,” dedi.

İRAN’DAN PETROL ALIMININ ETKİLERİ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2019’dan beri İran’dan petrol almadığını belirtti ve “Basra çıkışlı, Hürmüz’ü geçerek Türkiye’ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artışla olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran’dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz,” şeklinde devam etti.