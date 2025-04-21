İsrail, Esir Takası İçin Plan Yapıyor

YENİ GÖZALTI PLANLARI

İsrail’in Hamas ile esir takası çerçevesinde daha önce serbest bıraktığı Filistinlileri tekrar gözaltına alma niyeti olduğu bildiriliyor. “Kanal 12” televizyonunun aktarımına göre, Tel Aviv yönetimi, yeni bir ateşkes anlaşmasında kendi taleplerini Hamas’a kabul ettirmek amacıyla yeniden gözaltına alma planları yapıyor. Gazze Şeridi’ne yardımların girişini engellemesi ve Han Yunus’un doğusundaki Mevasi bölgesindeki tek elektrik hattını kesmesinin ardından, İsrail’in Hamas’a karşı “dramatik bir adım” atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

İKİ AŞAMALI GÖZALTI OPERASYONLARI

Bu çerçevede, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te daha önceki anlaşmalarla serbest bırakılan Filistinlilerin tekrar gözaltına alınması planlanıyor. Habere göre, İsrail’in “gözaltı operasyonlarını toplu şekilde gerçekleştirme” konusunu gündeme aldığı, bu konunun geçmiş toplantılarda da ele alındığı ancak güvenlik teşkilatının bu öneriyi her seferinde “hatalı” bulup reddettiği kaydediliyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil birçok İsrailli bakanın bu konuda baskı yaptığı ve son günlerde konunun yeniden tartışıldığı belirtiliyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI VE SON GELİŞMELER

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, birinci aşamasında İsrail hapishanelerinde tutulan 1700’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılmasını, Gazze’deki 25’i sağ, 8’i ölü olmak üzere 33 İsrailli esirin teslim edilmesini içeriyordu. Anlaşma gereği, Gazze’den 5 Taylandlı esir de salıverilmişti. Anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması 2 Mart’ta sona erdi. Bu süreçte İsrail, Gazze’ye insani yardımların girişini kesmiş ve 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes önerilerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini açıklamıştı.