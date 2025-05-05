İsrail, Esirler İçin Endişelerini Belirtti

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNDEN TEPKİ

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları genişletme planının onaylanmasının, Hamas’ın elindeki esirlerden vazgeçme anlamı taşıdığını belirtiyor. Aileler, yaptıkları yazılı açıklamayla, güvenlik kabinesinin Gazze’deki saldırıların genişletilmesine yönelik planına karşı duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Açıklamada, bu planın Gazze’deki İsrailli esirlerden vazgeçmek anlamına geldiği ifade edildi.

NETANYAHU HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Netanyahu hükümetinin onayladığı bu saldırı planının hedef alındığı beyan edildi. Aileler, “Hükümet (saldırı planının onaylanmasıyla) bu sabah rehineler yerine toprakları seçtiğini itiraf etti.” sözlerine yer verdi. Bu durum, hükümete olan güveni sarsan önemli bir tartışma yaratıyor.

GÜVENLİK KABİNESİNDEN ONAY

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik kara saldırılarının genişletilmesi konusunda ordunun hazırladığı planı onayladı. Söz konusu planda, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve “tampon bölgelerin” genişletilmesi gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de bu planın içeriklerinde bulunuyor.