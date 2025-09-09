İsrail, Filistin’i tanımayı reddetti

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin Devleti’nin tanınmasının barışa ya da güvenliğe katkı sunmadığını ve bu durumun bölgede istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Zagreb’de gerçekleştirdikleri buluşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bu ifadeleri kullandı. Saar, iki ülke arasındaki ilişkilerin her iki taraf için değerli olduğunu belirterek, bazı İsrailli firmaların Hırvatistan’da yatırımlarda bulunduğunu iletti.

FİLİSTİN DEVLETİ’NİN TANINMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Saar, Filistin Devleti’ni tanıma girişimlerinin yalnızca İsrail’in güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü. “Filistin’in tanınması barışa ya da güvenliğe katkı sunmaz, tam tersi istikrarsızlık oluşturur” diyen Saar, Hırvatistan, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin Gazze’deki insani meseleye adil bir yaklaşım gösterdiğini vurguladı. Bunun yanında İspanya ve Fransa gibi ülkelerin tek taraflı girişimlerinin barışa hizmet etmediğini belirterek, “Diyalog her zaman meseleleri çözmenin en iyi yoludur” ifadesini kullandı.

HIRVATİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN YORUMLARI

Bir gazetecinin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in “İsrail etnik temizlik yapıyor” sözlerini hatırlatması üzerine Saar, bu tür söylemlerin etkili olmadığını iddia etti. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise, İsrail ile ekonomi, turizm, siyasi diyalog, kültür, eğitim ve güvenlik alanlarında ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Radman, Saar ile yaptığı görüşmede Gazze’deki insani durum nedeniyle duyduğu endişeleri dile getirirken, “Uluslararası hukuka uygun şekilde insani yardımın ulaştırılması hayati öneme sahiptir. Hırvat hükümeti, iki devletli çözümün tek sürdürülebilir ve adil yol olduğuna inanıyor. Hırvatistan, kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik tüm süreçlere katkı sağlamaya hazırdır” değerlendirmesinde bulundu.