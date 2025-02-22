İsrail Filistinli Esirlerin Teslimini Erteledi

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının son aşaması yapılıyor. Hamas, 6 İsrailli esiri serbest bırakma işlemini gerçekleştiriyor. Kızılhaç’a teslim edilen rehinelerin isimleri Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto olarak kaydedildi. İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah’ta Kızılhaç’a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengisto’nun 10 yıldan fazla bir süredir Gazze’de rehin tutulduğunu öne sürdü. Diğer üç rehine ise Nuseyrat’ta serbest bırakıldı. Buradaki rehinelerden birinin, bırakılırken Kassam Tugayları savaşçısının alnından öpmesi dikkat çekti. Altıncı esir, Gazze’nin merkezinde Kızılhaç’a ulaştırıldı.

İKİNCİ AŞAMAYA HAZIRIZ

Hamas, ikinci aşamaya geçmeye, kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkese ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesine hazır olduğunu duyurdu. İsrailli esirlere karşılık olarak 602 Filistinli mahkum hapishanelerden serbest bırakılacak.

YEDİNCİ TAKASIN HAYATİ ÖNEMİ

Yetkililer, dün yapılması planlanan yedinci rehine takasının takvime uygun bir şekilde gerçekleşmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Hamas, rehine takası kapsamında şu ana kadar 19’u sağ, 3’ü cenaze olmak üzere toplam 22 İsrailli rehineyi teslim etmiş durumda.

TESLİM GECİKTİRİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN’ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini Başbakan Binyamin Netanyahu’nun düzenleyeceği “güvenlik toplantısı” bitene kadar geciktireceği belirtildi.