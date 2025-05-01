İsrail, Fransa Heyetinin Girişini Engelledi

İSRAİL YÖNETİMİ FRANSA HEYETİNİ ENGELLEDİ

İsrail yönetimi, Fransa’dan gelen heyetin işgal altındaki Batı Şeria’ya girişine engel olduğu bildirildi. Filistin’in Beytüllahim Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, Fransa Birleşik Kentler Örgütü’nün Filistin için Merkezi Olmayan İşbirliği Ağı ile düzenlediği “Filistin Yılı 2025” girişimi kapsamında, Fransız yerel yönetimlerinden yaklaşık 50 temsilcinin bulunduğu heyetin Batı Şeria’ya girmesine müsaade etmediği kaydedildi.

TEPKİLER GÜÇLENİYOR

İsrail’in birkaç Filistin şehrini gezmesi planlanan heyeti engellemesine tepki gösteren açıklamada, bu kararın “tüm kırmızı çizgilerin apaçık ihlali” olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu durumun “Filistin ile Fransa halklarını birbirine bağlayan uluslararası ve merkezi olmayan işbirliği ilişkilerine kabul edilemez bir müdahale” olduğu belirtildi.

SİSTEMATİK POLİTİKA

Açıklamada, İsrail’in bu tür kararlarının sadece sivil girişimlere yönelik bir darbe değil, aynı zamanda bölgede istikrar sağlamak adına adil ve kalıcı barış için çaba gösteren aktörleri de cezalandırma amacını taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, bu adımın, Filistin halkını izole etme ve barışçıl diplomatik yollarla yürütülen diyalog girişimlerini engellemeyi hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğu ifade edildi.