İsrail, Fransa’nın Heyetini Engelledi

İSRAİL’İN FRANSA HEYETİNİ ENGELLEMESİ

İsrail yönetimi, Fransa’dan gelen heyetin işgal altındaki Batı Şeria’ya girmesini engelledi. Filistin’in Beytüllahim Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa Birleşik Kentler Örgütü’nün Filistin için Merkezi Olmayan İşbirliği Ağı ile gerçekleştirdiği “Filistin Yılı 2025” projesi kapsamında, Fransız yerel yönetimlerinden yaklaşık 50 temsilcinin bulunduğu heyetin Batı Şeria’ya girmesine müdahale edildiği ifade edildi.

TEPKİLERİ ARTIRAN KARAR

İsrail’in birkaç Filistin şehrini ziyaret etmesi planlanan heyeti engellemesine yönelik tepkiler gündeme geldi. Açıklamada, bu kararın “tüm kırmızı çizgilerin apaçık ihlali” olarak değerlendirildiği ve “Filistin ile Fransa halklarını birbirine bağlayan uluslararası ve merkezi olmayan işbirliği ilişkilerine kabul edilemez bir müdahale” oluşturduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in bu tür hareketlerinin sadece sivil girişimlere karşı bir darbe oluşturmadığı, aynı zamanda bölgedeki adil ve kalıcı barış için çaba sarf eden aktörlerin de cezalandırıldığı dile getirildi.

IZOLASYON POLİTİKASININ PARÇASI

Ayrıca, İsrail’in bu eyleminin, Filistin halkını izole etmeye yönelik ve barışçıl diplomatik yollarla yürütülen her türlü diyalog girişimini engellemeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğuna vurgu yapıldı. Bu bağlamda, söz konusu engellemelerin uluslararası işbirliği çabalarını sekteye uğratma amacı taşıdığı ifade edildi.