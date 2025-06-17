İsrail-Füze Saldırısı Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN SAVAŞI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı, İran’ın misillemesiyle başlayan çatışmaların beşinci gününde sürüyor. Son gelişmeler, İran’ın İsrail’e yönelik yeni füze saldırısını başlattığını gösteriyor. Bu saldırılar özellikle Tel Aviv dahil olmak üzere birçok İsrail şehrini hedef alıyor. Şehirde sirenler yeniden duyulmaya başlıyor.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, İran tarafından 10 füzenin fırlatıldığını ve “İran’dan İsrail’e fırlatılan füzeleri tespit ettik. Halk sığınaklarda kalsın.” açıklaması yaptı. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında en az 224 kişi yaşamını yitirdi ve 1,277 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililer de bulunuyor.

İRAN’DAN CEVAP GELDİ

İran, İsrail’in “Yükselen Aslan” saldırısına karşılık olarak “Gerçek Vaat 3” adını verdiği misilleme eylemini başlattı. Bu saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze kullanıldı. Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’da patlamalar meydana geldi. İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşmayı başaran İran füzeleri sonucunda İsrail’de 24 kişi hayatını kaybetti ve 592 kişi yaralandı.