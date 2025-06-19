İsrail Füzeleri Engelliyor, Gerilim Devam Ediyor

İRAN’DAN FİZİKSEL TEHDİT

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran’dan fırlatılan füzeler nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi. İki ülke arasındaki gerilim, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla daha da arttı. İran, İsrail’e yönelik bir misilleme ile karşılık verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından verilen bilgiye göre, İran’dan gelen füzelerin engellenmesi için İsrail hava savunma sisteminin harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca, halkın İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uyması gerektiği vurgulandı.

ASKERİ HEDEFLERİN VURULMASI

IDF’den gelen bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 60 savaş uçağının İran’daki 20’den fazla askeri hedefi vurduğu ifade edildi. Vurulan tesisler arasında uranyum zenginleştirme tesisleri, füze ve hava savunma sistemi üretim tesisleri ile nükleer silah Ar-Ge merkezleri yer aldı. Hedef alınan bu tesislerin “İran’ın silah programına ve İsrailli sivillere yönelik saldırılara katkı sağladığı” iddia edildi.