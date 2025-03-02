İsrail, Gazze Ateşkesi Uzatma Kararını Kabul Etti

İSRAİL’DEN ATEŞKESİ UZATMA KARARI

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin Ramazan ve Hamursuz Bayramı süresince uzatılması yönündeki ABD’nin önerisini kabul etti. Hamas ise bu öneriyi karşılıyor. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ofisinden gelen bilgiye göre, İsrail, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerisini kabul etti. Ramazan ayı Mart ayı sonunda sona ererken, Musevilerin Hamursuz Bayramı Nisan ortasında kutlanıyor. Witkoff’un önerisi, ateşkesin uzamasını iki duruma bağlıyor. Hamas’ın rehinelerin yarısını, ateşkesin başladığı ilk günde serbest bırakması gerekiyor. Kalan rehineler ise kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması durumunda Ramazan sonunda serbest bırakılacak.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, Witkoff’un ateşkesi “geçici olarak uzatma” teklifini reddediyor. Grubun açıklamasında, başlangıçta kabul edilen anlaşmaya sadık olduklarını vurguluyorlar ve ateşkesin planlandığı gibi, savaşın bitirilmesi için müzakere aşamasına geçilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Mısırlı kaynaklar, Cuma günü yaptıkları açıklamada, İsrail heyetinin Kahire’de görüşmelerde ateşkesin ilk aşamasını uzatmak isterken, Hamas’ın ikinci aşamaya geçmek istediğini belirtti. Sözcü Hazım Kasım, Hamas’ın İsrail’in ilk aşamayı uzatma “formülasyonunu” reddettiğini söyledi.

YARDIM SEVKİYATININ ASKIDA KALMASI

İsrail, Hamas üzerinde baskı artırmak amacıyla bugün Gazze Şeridi’ne yardım sevkiyatını askıya aldı ve Hamas’ın ABD’nin ateşkesi uzatma önerisini kabul etmemesi durumunda başka “sonuçlar” doğuracağı konusunda uyardı. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne tüm mal sevkiyatının bu sabahtan itibaren askıya alınmasına karar verdi” denildi. Açıklamada, İsrail’in “rehineler serbest bırakılmadan” ateşkesi kabul etmeyeceği vurgulandı ve Hamas’ın kabul etmeye devam etmesi durumunda başka sonuçların olacağı ifade edildi. Hamas ise önceki açıklamalarında, yardım sevkiyatının askıya alınmasını “ucuz şantaj” ve “savaş suçu” olarak değerlendirmişti.

ATEŞKESİN GEÇMİŞİ VE A.B.D. YARDIMI

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması Cumartesi günü sona erdi. Bu anlaşmanın ikinci aşaması, Gazze Şeridi’ndeki birçok rehinenin serbest bırakılmasını sağlamayı ve kalıcı bir savaş sona ermesi hedefliyor. Netanyahu’nun ofisinden gelen bilgilere göre, Witkoff, müzakerelerde çıkan tıkanıklıklar sonrası acil bir çözüm olarak geçici uzatma önerisini getirdi. İlk aşamanın uygulandığı dönemde, Hamas 25 rehineleri serbest bıraktı ve 8 rehinelerin cenazeleri İsrail’e teslim edildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Israel’e yaklaşık dört milyar dolar tutarında askeri yardımın hızlandırılmasını istedi. Rubio, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ilgili deklarasyonu imzaladığını ifade etti ve önceki Başkan Joe Biden döneminde uygulanan kısmi silah ambargosunun kaldırıldığını belirtti. ABD, Cuma günü üç milyar dolardan fazla değerinde silah ve askeri teçhizat satışına onay vermişti. Gerekçe olarak da ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığı öne sürüldü.