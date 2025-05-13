İsrail, Gazze Avrupa Hastanesi’ni Vurdu

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’taki Gazze Avrupa Hastanesi’ne bir dizi bombalı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlık, bu saldırıya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail hava saldırıları sonucunda ağır hasar gördüğü kaydedildi. Saldırı sonucunda hastanede can kaybı ya da yaralanma bilgisi verilmedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Gazze Avrupa Hastanesi’ne yönelik saldırıyı doğruladı. Ordu, gerçekleştirilen saldırının amacının “hastanenin altında inşa edilen komuta ve kontrol kompleksinde bulunan Hamas unsurlarını hedef almak” olduğunu iddia etti. Bu açıklamalar, hastaneye yönelik saldırının stratejik bir hedef doğrultusunda düzenlendiğini gösteriyor.

HATIRLATMA: HEDEF MUHAMMED SINVAR MIYDI?

İsrail devlet televizyonu KAN’da yayımlanan haberlerde, Gazze Avrupa Hastanesi’ne yapılan bombalı saldırının, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki bir çatışmada hayatını kaybeden Hamas’ın eski lideri Yahya Sinvar’ın kardeşi Muhammed Sinvar’ı hedef aldığı ileri sürüldü. Bu bilgi, saldırının arka planı hakkında ek bir boyut sunuyor.