İsrail, Gazze’de 51 BİN 355 Ölüm

SON DURUMU PAYLAŞAN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 51 bin 355’e yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından gelen açıklamalarda, İsrail’in devam eden saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 50 ölü ve 152 yaralının ulaştığı bildirildi.

Ateşkes Sonrası Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1978 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 207 kişinin de yaralandığını ifade etti. Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri devam eden saldırılarda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 355’e, yaralananların sayısı ise 117 bin 248’e ulaştı.

Enkaz Altında Kalanlar

Gazze Şeridi’nde hala binlerce ölü bulunduğu, bu durumun can kaybının artmasına yol açabileceği belirtiliyor. Saldırıların yıkıcı etkisi ve kayıplar, bölgedeki insani durumu giderek kötüleştiriyor.